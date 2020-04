Coronavirus: Montaruli (Fdi), ‘ieri Conte a Genova ha violato suoi decreti’ (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – ‘Ieri a Genova il presidente Conte o ha violato i suoi stessi decreti oppure siamo di fronte ad un atto concludente che supera i decreti stessi. Oltre al grave rischio sanitario derivante dal suo comportamento, il presidente del Consiglio ha creato imbarazzo e sdegno nei confronti di chi ha assistito in diretta tv a quell’assembramento indecoroso e pericoloso tanto da costringere alcune trasmissioni a interrompere la diretta”. Lo ha affermato intervenendo nell’Aula della Camera Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia. “Se Conte ha bisogno di lezioni su come si tengono le distanze -ha aggiunto- può prendere esempio da Fratelli d’Italia che ieri davanti a Palazzo Chigi, senza violare nessuna regola, ha dato voce ai tanti italiani in sofferenza per un governo incapace di dare risposte alla ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – ‘Ieri ail presidenteo hastessi decreti oppure siamo di fronte ad un atto concludente che supera i decreti stessi. Oltre al grave rischio sanitario derivante dal suo comportamento, il presidente del Consiglio ha creato imbarazzo e sdegno nei confronti di chi ha assistito in diretta tv a quell’assembramento indecoroso e pericoloso tanto da costringere alcune trasmissioni a interrompere la diretta”. Lo ha affermato intervenendo nell’Aula della Camera Augusta, deputata di Fratelli d’Italia. “Seha bisogno di lezioni su come si tengono le distanze -ha aggiunto- può prendere esempio da Fratelli d’Italia che ieri davanti a Palazzo Chigi, senza violare nessuna regola, ha dato voce ai tanti italiani in sofferenza per un governo incapace di dare risposte alla ...

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - “Ieri a Genova il presidente Conte o ha violato i suoi stessi decreti oppure siamo di fronte ad un atto concludente che supera i decreti stessi. Oltre al grave rischio sani ...

Dpcm della fase 2, non citati ambulanti e mercati. Montaruli (UniPuglia): «Siamo preoccupati, la categoria è allo stremo»

L’attenzione alle comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte era altissima così come altissima è stata la delusione nell’aver constatato che il Premier non ha speso una sola parola per ...

