Coronavirus, ministro Speranza: «La battaglia non è vinta» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il ministro della Salute Speranza ha commentato le decisioni del Governo sulla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus Il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato delle decisioni del Governo sulla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus: «La battaglia non è vinta, ci siamo ancora pienamente dentro, in Italia e nel mondo. Guardiamo avanti, ma con giudizio. Il 4 maggio liberi tutti? Assolutamente no. Ci è sembrato giusto dare un primo cauto segnale perché siamo consapevoli della sofferenza delle persone, ma come ha detto Conte non decidiamo le misure per il consenso». «Se riaprissimo tutto, in due settimane il virus presenterebbe il conto. Finché non ci saranno vaccino e terapie dobbiamo governare questo processo, se non vogliamo vedere di nuovo le terribili immagini che tutti abbiamo ancora negli occhi. Il 4 maggio invertiamo la ... Leggi su calcionews24 Coronavirus - ministro Spadafora su La7 : “Serie A? Sentiero per la ripresa sempre più stretto. Potremmo seguire linea della Francia”

