Coronavirus, ministro Spadafora su La7: “Serie A? Sentiero per la ripresa sempre più stretto. Potremmo seguire linea della Francia” (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Vedo il Sentiero per la ripresa della Serie A sempre più stretto. Le decisioni che stanno prendendo altri paesi, come Francia e Olanda, potrebbero indurre l’Italia a seguire una linea che, a quel punto, diventa anche europea”. Sono le parole del ministro dello sport e delle politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, ospite di “Omnibus”, su La7. E spiega: “A oggi sono in corso i contatti tra il comitato tecnico scientifico e la Figc che ha presentato un protocollo per la ripresa degli allenamenti. Il comitato tecnico scientifico ha ritenuto che questo protocollo non fosse sufficiente e che fosse necessario un approfondimento. Proprio oggi ci sarà una serie di audizioni e a questo punto si capirà. Io ho sempre detto che la ripresa allenamenti non significava assolutamente la ripresa del campionato. Ora io capisco che qualcuno dica ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Ministro Boccia : “Se i contagi andranno giù si aprirà ancora”

