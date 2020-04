Coronavirus, ministro Bonafede: “Scarcerazioni di boss mafiosi? Stiamo facendo accertamenti, prenderemo tutte determinazioni opportune” (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Vi sono tutta una serie di accertamenti in corso, a seguito dei quali verranno prese tutte le determinazioni opportune e necessarie”. Lo ha assicurato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede durante il ‘Question Time’ alla Camera dei Deputati, riferendosi alle scarcerazioni di boss mafiosi, tra cui Pasquale Zagaria. Bonafede ha anche ricordato che “a parte le proroghe, ci sono circa 100 detenuti sottoposti al regime di 41 bis in virtù della mia firma”. E che proprio per le sue competenze lui stesso è sottoposto “al più alto livello di scorta”. Poi riferendosi alle nuove norme che dovrebbero essere portate stasera al Consiglio dei ministri e che prevedono il parere preventivo della Procura nazionale antimafia e delle Dda sulle scarcerazioni dei detenuti al 41 bis, ministro della Giustizia afferma: “il ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - il ministro Boccia alle Regioni : “Dal 18 maggio scelte differenziate - meno contagi più aperture”

Coronavirus - il viceministro Sileri : “improbabile la ripresa del calcio”

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ministro Coronavirus Germania, ministro Salute: "Fine della pandemia è lontana" Sky Tg24 Massima attenzione al rischio infiltrazioni mafiose nella Fase 2. Riunione al Viminale tra Lamorgese e i vertici di forze di polizia e Servizi segreti

Emergenza Coronavirus e rischio infiltrazioni mafiose in vista della ripartenza. Sono i due centrali affrontati nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto oggi al Viminale ...

Fase 2, dal 18 maggio la riapertura sarà diversa Regione per Regione

In molti hanno criticato l’impronta nazionale alla Fase 2 data dal governo: non è chiaro il motivo per cui dei territori in cui l’evoluzione dell’epidemia è diversissima debbano tutti adottare le stes ...

