Coronavirus: Meloni, ‘non sono sovranisti che creano problemi a Ue’ (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Non sono d’accordo” con quanto affermato da Silvio Berlusconi, “non si può obiettivamente dire che sono i sovranisti che hanno creato i problemi che abbiamo in Europa, a meno che non si voglia sostenere la stessa tesi che sostengo io da tempo: che cioè i veri sovranisti sono i tedeschi, o i francesi, o quelle nazioni che hanno sempre interpretato l’Europa come fosse qualcosa su cui banchettare a spese di tutti gli altri”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite di ‘No stop news’ su Rtl 102.5.“Bisogna intendersi su cosa sia il sovranismo -ha aggiunto- e su chi meglio lo rappresenti. A me pare che sia nazionalismo quello di uno come Macron, che nazionalizzò i cantieri di Saint-Nazaire perchè Fincantieri, cioè ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - flash mob di Fratelli d’Italia contro il governo : Meloni e parlamentari davanti a palazzo Chigi con mascherine e tricolore

Coronavirus, Giorgia Meloni protesta contro la fase 2: migliaia di italiani a rischio Il Tempo

Vacilla la tregua tra il premier Conte e Renzi. «Voteremo la fiducia sulle misure economiche e non vogliamo aprire crisi in questo momento così difficile. Ma il governo non può calpestare ancora la Co ...

Coronavirus: Meloni, 'non sono sovranisti che creano problemi a Ue'

