Coronavirus | l’Oms | “La Svezia esempio di convivenza col virus | il 31 dicembre 2019

(Di mercoledì 29 aprile 2020) L’Oms domani riunirà il suo comitato d’emergenza per fare il punto sulla pandemia di. Lo ha reso noto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing da Ginevra. Il numero uno dell’organismo, ripercorrendo gli ultimi tre mesi di iniziative che hanno preceduto la dichiarazione di “stato di emergenza pubblica di interesse nazionale”, ha ricordato che l’Oms ha agito “sin dall’inizio con trasparenza e responsabilità. Non ci siamo arresi e non ci arrenderemo, il nostro obiettivo è servire tutte le nazioni, tutta la comunità”. “Oggi vorrei dedicare qualche istante a ripensare al periodo precedente l’annuncio, per essere chiari su ciò che l’Oms sapeva e su ciò che abbiamo fatto: dall’inizio abbiamo agito velocemente per ...