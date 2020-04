Coronavirus | lo scienziato italiano | «Ecco che può accadere nei prossimi mesi» I tre

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tre scenari possibili. Diversi nell’intensità dele nei tempi. Il rischio della seconda ondata, quando e dove. Si lavora per capire, si studia la situazione. Certo, bisogna sperare il meglio, ma anche essere pronti al peggio. Dopo l’annuncio della “road map” per la fase 2 dell’emergenza, si può riassumere così il consiglio che arriva dal virologo Guido Silvestri. È docente alla Emory University di Atlanta e co-fondatore del Patto trasversale per la scienza insieme a Roberto Burioni. Tenere sempre presente i possibili scenari «Per il momento possiamo dire che il virus è in ritirata. Stiamo andando lentamente, ma fermamente, verso la fine della prima ondata». Ma «sarà fondamentale gestire la “riapertura” basandosi il più possibile sui dati scientifici ed ...