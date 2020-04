Coronavirus, l’Italia ripartirà ad ondate. Colao spiega la fase 2: “Regole diverse da regione a regione” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Vittorio Colao ha parlato della fase 2 in un’intervista al ‘Corriere della Sera’: “E’ l’occasione per rilanciare tutto il sistema Italia, il Paese ha imparato ad usare le nuove tecnologie. Ripartiremo a ondate, pronti a chiudere piccole aree se il male riparte, regole diverse a seconda delle regioni. Dal 4 maggio rimettiamo al lavoro 4 milioni e mezzo di italiani, è una base per poter fare una riapertura progressiva e completa, sarà un test importante che metterà alla prova la robustezza del sistema”. Colao ha ribadito la necessità di spegnere sul nascere i nuovi focolai: “occorre intervenire il più in fretta possibile, nella zona più piccola possibile”. Infine ha parlato dell’app: “potrà servire se arriva in fretta e se la scaricano la grande maggioranza degli ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Fitch taglia il rating dell’Italia : adesso è BBB-

Fitch taglia il rating dell’Italia : colpa del coronavirus. Gualtieri : «Nostri fondamentali solidi»

Coronavirus - Fitch taglia il rating dell’Italia a BBB- con outlook stabile. Il ministro Gualtieri : “I fondamentali dell’Italia sono solidi” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Vittorioha parlato della2 in un’intervista al ‘Corriere della Sera’: “E’ l’occasione per rilanciare tutto il sistema Italia, il Paese ha imparato ad usare le nuove tecnologie. Ripartiremo a, pronti a chiudere piccole aree se il male riparte, regolea seconda delle regioni. Dal 4 maggio rimettiamo al lavoro 4 milioni e mezzo di italiani, è una base per poter fare una riapertura progressiva e completa, sarà un test importante che metterà alla prova la robustezza del sistema”.ha ribadito la necessità di spegnere sul nascere i nuovi focolai: “occorre intervenire il più in fretta possibile, nella zona più piccola possibile”. Infine ha parlato dell’app: “potrà servire se arriva in fretta e se la scaricano la grande maggioranza degli ...

meb : Da oggi ci sarà un numero nazionale per il supporto psicologico a casa durante l'emergenza #coronavirus che Italia… - CarloCalenda : Per salvare il sistema industriale europeo serve un piano in due fasi della Commissione UE: liquidità immediata all… - Corriere : H&M chiude 8 negozi in Italia: così l’epidemia sta accelerando il declino dei colos... - ELENACICCOZZI : #SantaCaterina da #Siena patrona d' #Italia, la preghiera di #PapaFrancesco per l'unità dell'#UE perché tutti assie… - zafesova : RT @luciump: Barbieri e parrucchieri saranno tra gli ultimi a riaprire, il 1° giugno, insieme a bar e ristoranti. L'attesa rischia di danne… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Italia Coronavirus, a Milano i contagi già a gennaio con 1.200 positivi Corriere della Sera