Coronavirus | l’infettivologo Stefano Vella | “C’è un problema gigantesco sulla produzione

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 aprile 2020) “Oggi ci sono 997 studi aperti sul, fra terapie e farmaci antivirali. Quindi c’è un grande lavoro per trovare un farmaco specifico. Mentre i tanti vaccini in sviluppo temo non arriveranno così presto, forse per la prossima stagione. Ma mi sembra ci sia forse troppo ottimismo. E poi c’è undei vaccini, perché serviranno milioni e milioni di dosi, per i Paesi ricchi e quelli poveri. Credo invece che occorrerà vaccinare il maggior numero di persone, anche i bambini, contro l’influenza“: lo ha dichiarato, infettivologo e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, nel suo intervento al webinar ‘Emergenza Covid-19: comunicazione e informazione ai tempi deltra infodemia e fake news’, promosso da Rarelab, ...