Coronavirus: l'esperto legale, 'in azienda protocollo sicurezza va monitorato' (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Labitalia) - "La gestione della Fase 2 che prevede la riapertura delle aziende richiede grande attenzione. Un contagio da Covid-19, infatti, potrebbe essere considerato alla stregua di un infortunio sul lavoro. Se il dipendente richiamato al lavoro dovesse contrarre o ammalarsi di Coronavirus, il datore di lavoro o il suo delegato alla sicurezza potrebbero essere responsabili”. Lo spiega Giovanni Montanaro, di Rodl & Partner, colosso della consulenza legale presente in 49 paesi nel mondo tra cui l'Italia. “Ovviamente - continua l'esperto legale - affinché ciò sia configurabile è necessario da parte del denunciante dimostrare di aver effettivamente contratto il virus in azienda nonché, da parte dell'azienda, una violazione dei protocolli di sicurezza richiesti dalla normativa sull'emergenza Coronavirus”. protocollo ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - esperto igiene avvisa : “Attenzione all’aria condizionata”

Coronavirus - l’esperto OMS Ranieri Guerra descrive “il mostro” : “Non cederà - dobbiamo sperare che nel tempo diventi meno aggressivo”

Al via oggi il webinar “Emergenza Covid-19: comunicazione e informazione ai tempi del coronavirus tra infodemia e fake news” L’evento, promosso da Rarelab, ha coinvolto autorevoli specialisti ed esper ...

Coronavirus, Guerra (Oms): "E' un mostro"

Il nuovo coronavirus "è un ospite molto scomodo e non cederà". Bisogna imparare a 'conviverci', "cercando un adattamento progressivo con un germe nuovo, sperando che nel tempo diventi meno aggressivo" ...

