Coronavirus | le storie | dai precari agli autonomi senza requisiti per il bonus Gli

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Sabrina ha aperto la partita Iva solo qualche mese fa. Non può quindi provare il calo del fatturato rispetto all’anno prima, quando era ancora dipendente. Così non ha diritto allo slittamento della rata del mutuo prima casa. E non può accedere ai 600 euro per glie nemmeno al prestito da 25mila euro con garanzia statale. Non è andata meglio ad Antonio. Di mestiere fa il camionista. Visto che le aziende tardano a saldare le sue fatture, ha bisogno come il pane dell’indennità di 600 euro: deve pagarci il carburante. I soldi promessi dal governo sono arrivati puntuali sul conto, ma la banca glieli ha pignorati a saldo dello scoperto. Così è rimasto a secco come Alba, intermittente dello spettacolo: al Caf le hanno detto che il numero di giorni lavorati è troppo basso. Poi c’è Gennaro che non è ...