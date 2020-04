Coronavirus Lazio | casi in leggero aumento Ecco la situazione aggiornata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Sono 78 i nuovidiche si sono registrati nelle ultime 24 ore nel. Leggi anche: La mappa delnel: altri 9 morti nelle RSA, nuovisempre sotto i 100.laComune per Comunenel, lanelle Asl e A.O Asl Roma 1: 20 nuovipositivi di cui 12 riferibili al cluster dell’Ateneo Salesiano. 25 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Si stanno attivando le USCA-R per indagine epidemiologica su personale sanitario. Asl Roma 2: 11 nuovipositivi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R da oggi attivati 2 drive in per indagine epidemiologica. Attivi sul territorio in totale 3 drive in. Asl Roma 3: 7 nuovipositivi di cui 3 in isolamento domiciliare. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando ...