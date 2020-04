Coronavirus | l’appello dei medici | “In fase 2 pronto soccorso a rischio caos”

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 aprile 2020)caos nelladue. Neici sarà un aumento dei pazienti non Covid, che fino ad ora hanno disertato le strutture di emergenza per timore del contagio. A evidenziarlo è la Simeu, Società italianana d’emergenza-urgenza. Per la società scientifica “percorsi separati e organizzazione delle cure basate sui nuovi modelli studiati per l’emergenza garantiscono ai pazienti di ricevere le cure più appropriate e nel minor tempo possibile” “Tornare alla normalità- spiega in una nota la Simeu- non può significare tornare alla situazione di sovraffollamento del periodo pre Covid. Alle strutturali difficoltà di ricovero per la carenza di letti nei reparti di degenza, si aggiunge ora la difficolta’ da parte dei reparti ad accogliere i pazienti dal...