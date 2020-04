Coronavirus | l’allarme dei pediatri | nei bambini una rara sindrome respiratoria | la

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Emergenza, a diversiè stata diagnosticata ladi Kawasaki (quali sono i sintomi)., ora scatta l’allarme deiper i. Se fino a qualche settimana fa si credeva che il Covid-19 fosse sostanzialmente quasi innocuo per i, ora preoccupano anche i più piccoli. Nel Regno Unito, in Portogallo e anche in Italia si sono registrati diversi casi dicolpiti dalladi Kawasaki, unadi Kawasaki In Italia la prima diagnosi dovrebbe essere stata quella fatta a Bergamo lo scorso 21 marzo. Da quel momento, in un mese circa quindi, i casi sono diventati venti. Tanti, troppi per una malattiacome ladi Kawasaki. Altri cinque, stando a quanto riferito da il Corriere della Sera, sarebbero stati registrati a Genova, poi ci sono i casi ...