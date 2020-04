Coronavirus | la strage delle Rsa | nel Bergamasco da gennaio + 1322 morti

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Dal primo diad oggi gli anzianinelle 65 Rsa della Bergamasca sono stati 1998, e cioèin più rispetto allo stesso periodo del 2019 in cui i decessi registrati sono stati 676. Lo ha reso noto il procuratore della Repubblica facente funzione di Bergamo, Maria Cristina Rota. Il dato è emerso dall’indagine aperta in seguito a 13 esposti e che riguarda altrettante strutture. Dall’inchiesta per epidemia colposa e omicidio colposo, ancora a carico di ignoti, risulta anche che solo 8 di tutte le Rsa della Bergamasca hanno accolto malati Covid dimessi dagli ospedali.L'articolo, laRsa: neldaMeteo Web.