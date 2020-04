Coronavirus, la “geniale” idea in Spagna: spruzzano candeggina sulle spiagge e distruggono flora e fauna (Di mercoledì 29 aprile 2020) In considerazione della riapertura del Paese ai bambini di domenica scorsa in Spagna, le autorità di una cittadina costiera dell’Andalusia – Zahara de los Atunes, a una settantina di km a sud di Cadice – hanno pensato di disinfettare anche la spiaggia locale per consentire ai piccoli di giocare in tutta tranquillità: sabato 25 aprile – riporta El Pais – hanno spruzzato mille litri di una soluzione contenente il 2% di candeggina lungo oltre 2 km di playa. L’incredibile misura ha attirato l’attenzione della Delegazione provinciale per lo sviluppo sostenibile della Giunta di Andalusia, che ora sta studiando una possibile sanzione alla cittadina. Il presidente dell’ente autonomo, Agustin Conejo, si è già assunto la piena responsabilità della decisione ammettendo che si è trattato di un errore e ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 29 aprile 2020) In considerazione della riapertura del Paese ai bambini di domenica scorsa in, le autorità di una cittadina costiera dell’Andalusia – Zahara de los Atunes, a una settantina di km a sud di Cadice – hanno pensato di disinfettare anche la spiaggia locale per consentire ai piccoli di giocare in tutta tranquillità: sabato 25 aprile – riporta El Pais – hanno spruzzato mille litri di una soluzione contenente il 2% dilungo oltre 2 km di playa. L’incredibile misura ha attirato l’attenzione della Delegazione provinciale per lo sviluppo sostenibile della Giunta di Andalusia, che ora sta studiando una possibile sanzione alla cittadina. Il presidente dell’ente autonomo, Agustin Conejo, si è già assunto la piena responsabilità della decisione ammettendo che si è trattato di un errore e ...

