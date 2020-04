Coronavirus, la Camera approva scostamento di bilancio con 512 sì. Risoluzione di maggioranza: “Equilibrio tra esigenze di tutela della salute e riavvio delle attività” (Di mercoledì 29 aprile 2020) La Camera ha approvato la Risoluzione della maggioranza favorevole allo scostamento di bilancio da 55 miliardi chiesto dal governo con 512 sì, un no e nessun astenuto. Nel corso delle dichiarazioni di voto solo il deputato Vittorio Sgarbi, del gruppo Usei, aveva annunciato voto contrario. Subito dopo è cominciata la votazione, per chiamata nominale, della Risoluzione di maggioranza sul Def. Nella Risoluzione si legge che il governo dovrà “monitorare costantemente la situazione di emergenza epidemiologica a seguito della graduale riapertura delle attività produttive e dell’attenuazione delle misure di distanziamento sociale al fine di mantenere in equilibrio le esigenze di tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, di assistenza alle persone e di riapertura delle scuole di ogni ordine e grado e delle università con quelle di riavvio ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : da Camera ok a scostamento - 512 sì

