Coronavirus | la Calabria riparte per prima | DOMANI aprono ristoranti | pizzerie | bar con

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Presidente della Regione, Jole Santelli, ha appena firmato un’ordinanza che consente alla Regione più meridionale dell’Italia di ripartire in anticipo rispetto al resto d’Italia dopo il lockdown imposto dal Governo dal 9 marzo scorso per il. Già dal 18 aprile la Santelli aveva lanciato la “fase 2” dellacon le prime riaperture. Adesso, però, ha allargato ulteriormente le maglie con provvedimenti unici su scala nazionale. Jole Santelli “Tutti parlano in linguaggio della fiducia” ha spiegato Jole Santelli illustrando il provvedimento. “Poiché – ha detto – in queste settimane i calabresi hanno dimostrato senso civico e rispetto delle regole, è giusto che oggi la Regione ponga in loro fiducia. Sapranno dimostrare buon senso nel gestire i nuovi spazi di ...