Coronavirus Italia, nuova autocertificazione: Viminale al lavoro (Di mercoledì 29 aprile 2020) A partire dal 4 maggio, data in cui entrano in vigore le misure che aprono la fase 2 del contenimento al contagio da Coronavirus, saranno consentiti maggiori spostamenti, in particolare quelli per fare visita ai congiunti. Per questi movimenti servirà ancora l'autocertificazione, ma il modulo potrebbe rimanere in linea di massima analogo a quello attuale, con l’aggiunta di uno spazio bianco dove si potrà indicare che ci si trova fuori per visitare un congiunto - probabilmente senza l'obbligo di indicarne il nome - o per rientrare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, le nuove motivazioni che rendono legittimo lo spostamento, secondo il Dpcm sulla fase 2. Il Viminale è al lavoro su una circolare da inviare ai prefetti per fornire le indicazioni che varranno fino al 18 maggio (GLI AGGIORNAMENTI - SPECIALE - IL CALENDARIO DELLE ... Leggi su tg24.sky Coronavirus in Italia e nel mondo - ultime notizie sui contagi. DIRETTA

Coronavirus - in Italia 203.591 contagiati totali : 27.682 deceduti e 71.252 guariti. FOTO

Coronavirus - in Francia l’epidemia potrebbe non provenire da Cina e Italia : “Il numero massimo di francesi torni a lavoro” (Di mercoledì 29 aprile 2020) A partire dal 4 maggio, data in cui entrano in vigore le misure che aprono la fase 2 del contenimento al contagio da, saranno consentiti maggiori spostamenti, in particolare quelli per fare visita ai congiunti. Per questi movimenti servirà ancora l', ma il modulo potrebbe rimanere in linea di massima analogo a quello attuale, con l’aggiunta di uno spazio bianco dove si potrà indicare che ci si trova fuori per visitare un congiunto - probabilmente senza l'obbligo di indicarne il nome - o per rientrare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, le nuove motivazioni che rendono legittimo lo spostamento, secondo il Dpcm sulla fase 2. Ilè alsu una circolare da inviare ai prefetti per fornire le indicazioni che varranno fino al 18 maggio (GLI AGGIORNAMENTI - SPECIALE - IL CALENDARIO DELLE ...

CarloCalenda : Per salvare il sistema industriale europeo serve un piano in due fasi della Commissione UE: liquidità immediata all… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Alle banche chiedo un atto d’amore per l’Italia. Uno sforzo per erogare subito liquidità alle… - fattoquotidiano : Coronavirus, flash mob di Fratelli d’Italia contro il governo: Meloni e parlamentari davanti a palazzo Chigi con ma… - Peter_Italy : RT @_DAGOSPIA_: COME FREGARE TURISTI ALL'ITALIA - IL CORRIDOIO ANTI-CORONAVIRUS PER ESCLUDERCI - repubblica : Zingaretti lancia la piattaforma web Immagina, per l'Italia dopo il coronavirus. In apertura un contributo dalle Sa… -