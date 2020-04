Coronavirus Italia, le immagini di Pisa in lockdown. VIDEO (Di mercoledì 29 aprile 2020) Da piazza dei Miracoli ai Lungarni, dalle mura della città al parco naturale di San Rossore. Si chiama “I love Pisa (in lockdown)” il VIDEO postato sui canali Social del Comune di Pisa. Realizzato con le immagini di Massimo Boi e la regia di Tommaso Casigliani, ci regala una visuale insolita della celeberrima città toscana in lockdown (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE Coronavirus - GRAFICHE). Le immagini della città da un drone Con il drone del Comune sono state realizzate immagini di piazza dei Miracoli, l’asse cittadino da Corso Italia a Borgo, piazza Santa Caterina, i Lungarni, il Giardino Scotto, le Mura, piazza San Paolo a Ripa d’Arno, nella loro bellezza senza nemmeno una persona, a causa del lockdown. Il viaggio prosegue poi sul Litorale, con immagini del Parco naturale di San Rossore e del litorale. Colpiscono poi ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - artista italiano ringrazia i medici : statua esposta a New York

Coronavirus - scoperte le molecole per combatterlo. Lo studio è tutto italiano

Coronavirus - ecco le 10 bufale più diffuse sul Covid-19 in Italia secondo l’Agcom (Di mercoledì 29 aprile 2020) Da piazza dei Miracoli ai Lungarni, dalle mura della città al parco naturale di San Rossore. Si chiama “I love(in)” ilpostato sui canali Social del Comune di. Realizzato con ledi Massimo Boi e la regia di Tommaso Casigliani, ci regala una visuale insolita della celeberrima città toscana in(GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE- GRAFICHE). Ledella città da un drone Con il drone del Comune sono state realizzatedi piazza dei Miracoli, l’asse cittadino da Corsoa Borgo, piazza Santa Caterina, i Lungarni, il Giardino Scotto, le Mura, piazza San Paolo a Ripa d’Arno, nella loro bellezza senza nemmeno una persona, a causa del. Il viaggio prosegue poi sul Litorale, condel Parco naturale di San Rossore e del litorale. Colpiscono poi ...

CarloCalenda : Per salvare il sistema industriale europeo serve un piano in due fasi della Commissione UE: liquidità immediata all… - fattoquotidiano : Coronavirus, flash mob di Fratelli d’Italia contro il governo: Meloni e parlamentari davanti a palazzo Chigi con ma… - fattoquotidiano : Coronavirus, Giachetti (Italia Viva) legge il Vangelo secondo Matteo di fronte a una chiesa: “Insensato impedire la… - marcoavvo : L'Italia è destinata a fallimento certo, perché è il paese in cui uno come Scanzi dopo aver negato l'esistenza del… - Silviettosa : Nel 1968 l'influenza di Hong-Kong (H3N2) in #Italia fece 20.000 su 53.080.907. Mortalità = 3,76%. Nessuno chiuse nu… -