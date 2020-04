Coronavirus Italia: dati contagio Regioni del 29 aprile – LIVE (Di mercoledì 29 aprile 2020) La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 29 aprile, i numeri LIVE e gli aggiornamenti. Prosegue l’allentamento della pressione sugli ospedali e contestualmente il rallentamento dei contagi da Coronavirus in Italia. Anche oggi, ci sono meno ricoveri in terapia intensiva e aumentano i guariti, mentre diminuisce il numero … L'articolo Coronavirus Italia: dati contagio Regioni del 29 aprile – LIVE è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Coronavirus Italia - 323 morti. E’ il dato più basso dal 14 marzo

