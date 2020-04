Coronavirus Italia: +323 morti, oltre 70mila i guariti (Di mercoledì 29 aprile 2020) Anche oggi, come da oltre 1 mese e mezzo circa, arrivano puntuali i dati raccolti dalla Protezione Civile sull’andamento della situazione Italiana legata all’epidemia di Coronavirus. Di ieri la notizia che riguardava il superamento dei 200mila contagi sul territorio dall’inizio dell’epidemia. Coronavirus Italia, il bollettino del 29 aprile Di questi momenti l’ultimo bollettino con i dati che puntualmente vengono raccolti dalla Protezione Civile e trasmessi da Regione a Regione sulla situazione nuovi contagi, guariti e decessi in Italia per il Coronavirus. Continua al ribasso l’aggiornamento del dato relativo agli attualmente positivi, scesi in data odierna a 104.657 con -548 casi registrati. oltre 70mila i guariti da Covid-19 Aumentano i guariti dal Covid-19 negli ospedali Italiani: registrati in data odierna 2.311 nuovi guariti per un ... Leggi su thesocialpost Classifica morti coronavirus nel mondo : Italia al secondo posto con oltre 27000 decessi

Classifica contagi coronavirus nel mondo : contagi - morti e guarigioni. Gli USA superano 1 milione di casi - Italia terza

Contagiati da coronavirus in Italia : malati - morti - guariti. I numeri aggiornati a oggi - oltre 203mila casi positivi (Di mercoledì 29 aprile 2020) Anche oggi, come da1 mese e mezzo circa, arrivano puntuali i dati raccolti dalla Protezione Civile sull’andamento della situazionena legata all’epidemia di. Di ieri la notizia che riguardava il superamento dei 200mila contagi sul territorio dall’inizio dell’epidemia., il bollettino del 29 aprile Di questi momenti l’ultimo bollettino con i dati che puntualmente vengono raccolti dalla Protezione Civile e trasmessi da Regione a Regione sulla situazione nuovi contagi,e decessi inper il. Continua al ribasso l’aggiornamento del dato relativo agli attualmente positivi, scesi in data odierna a 104.657 con -548 casi registrati.da Covid-19 Aumentano idal Covid-19 negli ospedalini: registrati in data odierna 2.311 nuoviper un ...

CarloCalenda : Per salvare il sistema industriale europeo serve un piano in due fasi della Commissione UE: liquidità immediata all… - fattoquotidiano : Coronavirus, flash mob di Fratelli d’Italia contro il governo: Meloni e parlamentari davanti a palazzo Chigi con ma… - fattoquotidiano : Coronavirus, Giachetti (Italia Viva) legge il Vangelo secondo Matteo di fronte a una chiesa: “Insensato impedire la… - flynn_cz : Cioè prima ci hanno infettato ed ora sono i nostri migliori amici e si comprano quello che vogliono? #cina #coronavirus #Italia - simo26110561 : RT @CasaPoundItalia: Prosegue l’impegno di #CasaPound Italia su tutto il territorio nazionale per far fronte all’emergenza #coronavirus . D… -