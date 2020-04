Coronavirus Italia, 323 morti. E’ il dato più basso dal 14 marzo (Di mercoledì 29 aprile 2020) La Protezione civile ha pubblicato i dati odierni relativi all’epidemia di Covid-19 in Italia. I casi totali sono 203.591, con un incremento di 2.086 (+1%). Gli attualmente positivi sono 104.657. Il numero è in diminuzione di 548 unità. I guariti dall’inizio dell’emergenza sono 71.252 (+2.311). Anche oggi si registrano 323 morti, in leggera riduzione rispetto a ieri, quando erano 382. E’ il dato più basso dal 14 marzo. Il totale dei deceduti in Italia sale a 27.682. I ricoverati in terapia intensiva sono 1.795, a fronte di 19.210 ricoverati con sintomi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 63.827. In Lombardia agli attualmente positivi registrano un +786. I cittadini lombardi morti, nelle ultime 24 ore, sono 104. In Campania i nuovi casi sono 30. Si registra un morto in più rispetto a ieri. I casi totali nella nostra ... Leggi su ilnapolista LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 323 vittime - 2.086 i contagi totali in Italia

