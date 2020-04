Coronavirus, Istat svela: 10 milioni in attesa di rinnovo contrattuale (Di mercoledì 29 aprile 2020) Coronavirus, ecco come la pandemia ha condizionato il mondo del lavoro. Secondo quanto riferisce l’Istat, 10 milioni di persone sono in attesa del rinnovo contrattuale da marzo, inizio del lockdown, a oggi. Ed emergono anche altri dati interessanti relativo all’ambito occupazionale. 10 milioni di persone sono in attesa di un rinnovo contrattuale slittato a causa … L'articolo Coronavirus, Istat svela: 10 milioni in attesa di rinnovo contrattuale proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 ISTAT - CROLLO NASCITE PER COLPA DEL CORONAVIRUS/ 400mila nati in meno nel 2021?

Coronavirus - per l’Istat il debito pubblico sarà il peggiore dalla Grande Guerra

Coronavirus - ISTAT : ferma la metà delle imprese - nel 2020 giù i consumi tra 4% e 10% (Di mercoledì 29 aprile 2020), ecco come la pandemia ha condizionato il mondo del lavoro. Secondo quanto riferisce l’, 10di persone sono indelcontrattuale da marzo, inizio del lockdown, a oggi. Ed emergono anche altri dati interessanti relativo all’ambito occupazionale. 10di persone sono indi uncontrattuale slittato a causa … L'articolo: 10indicontrattuale proviene da www.inews24.it.

InMazzini : Video conferenza al tempo del #coronavirus. Team #fairplayers per #ASOC1920 incontrano dott.ssa Laganà #Istat, dott… - PavanelloMa : Istat, per il turismo 'una stagione mancata'. Almeno 81 milioni di presenze perse in un trimestre | AgenSIR - PavanelloMa : Istat, nel settore turistico 'tra marzo e maggio la spesa 'mancata' degli stranieri è di 10 miliardi di euro' | Age… - QCanavese : CORONAVIRUS IN CANAVESE - Morti in aumento secondo i dati Istat su un campione di 19 Comuni - I DATI - fisco24_info : Coronavirus, tra marzo e maggio persi 10 miliardi di spesa turisti stranieri : E' quanto sottolinea l'Istat nel bol… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Istat Coronavirus, Istat: “Da dati di 5mila Comuni mortalità dal 1 marzo al 4 aprile aumentata del 41%… Il Fatto Quotidiano Il Coronavirus cancellerà mezzo milione di posti di lavoro

Coronavirus, sarà una vera e propria crisi per il mercato del lavoro: l'emergenza sanitaria cancella mezzo milione di posti. Coronavirus, sarà crisi lavoro: mezzo milione di posti cancellati La crisi ...

Covid. “A Foggia, San Severo e San Giovanni gli incrementi (non rilevanti) di decessi”

La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei contegg ...

Coronavirus, sarà una vera e propria crisi per il mercato del lavoro: l'emergenza sanitaria cancella mezzo milione di posti. Coronavirus, sarà crisi lavoro: mezzo milione di posti cancellati La crisi ...La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei contegg ...