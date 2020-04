TV7Benevento : Coronavirus: iniziato Cdm a Palazzo Chigi... - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Siamo nella clinica veterinaria più grande d'Europa, a Vo' Euganeo, dove hanno iniziato i test seriologici sui gatti per i… - MauroVari : @VinnieVegaPF @beabri @francescatotolo Ok,punti di vista,in questo caso per me c'è stata maggior scorrettezza da pa… - _haddad02 : Il governo libanese non è in grado di coprire il 75% delle richieste di assistenza dopo il coronavirus. Mentre le b… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus iniziato Coronavirus: iniziato Cdm a Palazzo Chigi Metro MotoGP 2020, cancellati i GP di Germania, Olanda e Finlandia. Ezpeleta: "Forse via a fine luglio"

Saltano altre tappe del mondiale MotoGP 2020: il coronavirus cancella definitivamente i GP di Germania, Olanda e Finlandia, mentre Ezpeleta spera di far partire il campionato per fine luglio. Le tre g ...

Coronavirus, Camera: allarme contagio in Aula, chiesto voto online

La presenza di un deputato della Lega positivo al Coronavirus, venerdì scorso in Aula, ha suscitato preoccupazione in apertura di seduta alla Camera, con Alessandro Fusacchia (+Europa) e Emanuele Fian ...

