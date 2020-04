Coronavirus, inaugurato il Covid-hospital al Celio: le immagini della realizzazione in timelapse (Di mercoledì 29 aprile 2020) Centocinquanta posti letto, dei quali 50 destinati alla terapia intensiva o sub-intensiva, sono stati predisposti in sole tre settimane presso il Policlinico Militare Celio di Roma. La struttura ospedaliera, ora Covid-hospital, è stata inaugurata questa mattina dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Enzo Vecciarelli, dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale Salvatore Farina e dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Generale Alberto Rosso. Le immagini in timelapse della realizzazione. L'articolo Coronavirus, inaugurato il Covid-hospital al Celio: le immagini della realizzazione in timelapse proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - inaugurato il nuovo ospedale alla Fiera di Milano : “In 10 giorni realizzato ciò che si fa in anni”

Coronavirus - inaugurato il nuovo ospedale Covid alla fiera di Milano

Coronavirus - inaugurato nuovo ospedale Fiera Milano (Di mercoledì 29 aprile 2020) Centocinquanta posti letto, dei quali 50 destinati alla terapia intensiva o sub-intensiva, sono stati predisposti in sole tre settimane presso il Policlinico Militaredi Roma. La struttura ospedaliera, ora, è stata inaugurata questa mattina dal ministroDifesa Lorenzo Guerini, accompagnato dal Capo di Stato MaggioreDifesa Generale Enzo Vecciarelli, dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale Salvatore Farina e dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Generale Alberto Rosso. Lein timelapse. L'articoloilal: lein timelapse proviene da Il Fatto Quotidiano.

mixc7 : RT @giulianadipillo: #Coronavirus Abbiamo inaugurato il primo Mercato Sociale di Roma Capitale per famiglie in difficoltà che assume un'imp… - ilfattovideo : Coronavirus, inaugurato il Covid-hospital al Celio: le immagini della realizzazione in timelapse - GiorgioAntonel1 : RT @giulianadipillo: #Coronavirus Abbiamo inaugurato il primo Mercato Sociale di Roma Capitale per famiglie in difficoltà che assume un'imp… - FabrizioMattei_ : RT @giulianadipillo: #Coronavirus Abbiamo inaugurato il primo Mercato Sociale di Roma Capitale per famiglie in difficoltà che assume un'imp… - soleterramare : RT @giulianadipillo: #Coronavirus Abbiamo inaugurato il primo Mercato Sociale di Roma Capitale per famiglie in difficoltà che assume un'imp… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus inaugurato Coronavirus, inaugurato il Covid-Hospital militare al Celio askanews Coronavirus, inaugurato il Covid-Hospital militare al Celio

Roma, 29 apr. (askanews) - È pronto presso il policlinico militare del Celio a Roma il Covid-hospital realizzato dal Ministero della Difesa. Disponibili 150 posti letto, dei quali 50 in terapia intens ...

Coronavirus, inaugurato il Covid-hospital al Celio: le immagini della realizzazione in timelapse

Centocinquanta posti letto, dei quali 50 destinati alla terapia intensiva o sub-intensiva, sono stati predisposti in sole tre settimane presso il Policlinico Militare Celio di Roma. La struttura osped ...

Roma, 29 apr. (askanews) - È pronto presso il policlinico militare del Celio a Roma il Covid-hospital realizzato dal Ministero della Difesa. Disponibili 150 posti letto, dei quali 50 in terapia intens ...Centocinquanta posti letto, dei quali 50 destinati alla terapia intensiva o sub-intensiva, sono stati predisposti in sole tre settimane presso il Policlinico Militare Celio di Roma. La struttura osped ...