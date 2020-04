Coronavirus in Veneto calano ancora i ricoveri Zaia | «Se numeri salgono | possiamo

zaiapresidente : ?????? #CORONAVIRUS, IN VENETO STANZIATI 61 MILIONI DI CONCRETA GRATITUDINE PER I LAVORATORI DELLA SANITA’! ??????… - Open_gol : È ancora troppo alto il numero dei contagi per pensare a una reale riapertura - LegaSalvini : #ZAIA: 'INDICATORI DICONO CHE POSSIAMO AMPLIARE RIAPERTURE' - francopizzetti : Veneto sempre per conto suo Coronavirus Italia, bozza dl: dati app cancellati entro il 2020 | Sky TG24 - MarceVann : RT @calygola: Ah ecco vedi?????? -

Coronavirus Veneto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Veneto