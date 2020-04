Coronavirus: in Umbria oggi solo 12 positivi su 1056 tamponi, guariti in aumento (Di mercoledì 29 aprile 2020) In Umbria, secondo i dati aggiornati alle 8 di oggi dalla Regione, i casi positivi sono 1.391 (+12 rispetto a ieri, quando si era registrato un +9 sul giorno precedente). Continuano a scendere gli attualmente positivi, 328 (-23). I guariti sono 997 (+34) e 67 i clinicamente guariti (-9); i deceduti sono 66 (+1). Attualmente sono ricoverati in 93 (-4), 16 (-1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 945 (-36) e 14.902 (+308) quelle che ne sono uscite. Nel complesso, entro le ore 8 del 29 aprile, sono stati eseguiti 34.937 tamponi (+1056).L'articolo Coronavirus: in Umbria oggi solo 12 positivi su 1056 tamponi, guariti in aumento Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE/ Aggiornamenti Umbria : 9 nuovi casi su 1000 tamponi

