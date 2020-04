Coronavirus, in Italia 104.657 positivi, 27.682 morti e 71.252 guariti (Di mercoledì 29 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – A oggi il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus che causa il Covid-19 e’ di 203.591, con un incremento rispetto a ieri di 2.086 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi e’ di 104.657, con un calo di 548 assistiti rispetto a ieri. Lo rende noto la Protezione Civile.Tra gli attualmente positivi 1.795 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 68 pazienti rispetto a ieri;19.210 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 513 pazienti rispetto a ieri, 83.652 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 323 e portano il totale a 27.682. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 71.252, con un incremento di 2.311 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 36.122 in Lombardia, 15.521 in Piemonte, ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - dal 1 gennaio quasi duemila morti nelle Rsa bergamasche : 1.322 in più rispetto al 2019. Ispezioni dei Nas in tutta Italia

