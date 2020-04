Coronavirus: in India la velocità di risposta ha contenuto l’epidemia (Di mercoledì 29 aprile 2020) La velocità con cui sono state adottate le misure di contenimento e introdotto il lockdown dell’intero paese, quando il numero di casi di Covid-19 era ancora basso, è un elemento del successo con cui l’India, al momento, e contro tutte le previsioni catastrofiche, è riuscita a contenere l’epidemia di Coronavirus. Con 31.360 contagi confermati e 1.008 decessi su una popolazione di 1,3 miliardi di persone, l’India ha una percentuale di morti dello 0,76 per milione di abitanti (contro i 175 degli Stati Uniti). “L’India non ha atteso che il problema degenerasse, appena è apparso ha cercato di fermarlo adottando velocemente decisioni importanti“, ha rivendicato il Premier Narendra Modi, nel momento in cui, a metà di questo mese, ha esteso il lockdown fino al tre maggio. “Per il momento, il ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus in India : un rischio di portata globale?

