Coronavirus: in Friuli Venezia Giulia oggi solo 15 casi (Di mercoledì 29 aprile 2020) I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 3.010, con un incremento di 15 unità rispetto a ieri: lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. I totalmente guariti sono 1.355, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 143. Si registrano 7 decessi in più rispetto a ieri, che portano a 285 il numero complessivo di morti da Covid-19. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito (149 casi), seguono Udine (71), Pordenone (61) e Gorizia (4). Relativamente ai casi positivi, l’area di Trieste registra 1.245 infettati, seguono Udine con 951, Pordenone con 630 e Gorizia con 182. A questi si sommano 2 persone non residenti in regione. Sono 12 i pazienti che attualmente si trovano in ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Friuli Venezia Giulia - ultime notizie : morti - contagiati al 23 aprile

Coronavirus – Fase 2 : Umbria e Friùli prime regioni già pronte

Coronavirus - “stop ai nostri contributi al bilancio dello Stato”. La richiesta di Trento - Bolzano e Friuli : in ballo 3 miliardi in 2 anni (Di mercoledì 29 aprile 2020) Iaccertati positivi alinsono 3.010, con un incremento di 15 unità rispetto a ieri: lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. I totalmente guariti sono 1.355, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 143. Si registrano 7 decessi in più rispetto a ieri, che portano a 285 il numero complessivo di morti da Covid-19. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito (149), seguono Udine (71), Pordenone (61) e Gorizia (4). Relativamente aipositivi, l’area di Trieste registra 1.245 infettati, seguono Udine con 951, Pordenone con 630 e Gorizia con 182. A questi si sommano 2 persone non residenti in regione. Sono 12 i pazienti che attualmente si trovano in ...

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 13,5% Region… - iMagazineTwit : #Pordenone, appello del @TeatroVerdiPN: far lavorare gli artisti sul palcoscenico a sala vuota ??… - roby_mures : RT @ICPartners: Nella Guida “I CONSULENTI DI MANAGEMENT DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E IL CORONAVIRUS”, segnaliamo l’intervista al nostro Pres… - CorriereUmbria : Coronavirus, 105.205 i casi attualmente positivi in Italia: la classifica aggiornata regione per regione… - ICPartners : Nella Guida “I CONSULENTI DI MANAGEMENT DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E IL CORONAVIRUS”, segnaliamo l’intervista al nos… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Friuli In Fvg sono 2.995 i casi di Coronavirus Il Friuli Coronavirus in Fvg, 7 morti in 24 ore. Il contagio tocca livelli minimi: solo 15 nuovi malati

TRIESTE - I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 3.010, con un incremento di 15 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.355, mentre i clinicamente guariti (p ...

“Made In Town” porta sul Podcast il talento dei Dj locali

Se le restrizioni da Covid-19 continuano a tenere chiuse discoteche e punti di aggregazione ... varie piattaforme internet che oggi come non mai vivono di ottima salute. A Trieste e dintorni è il caso ...

TRIESTE - I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 3.010, con un incremento di 15 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.355, mentre i clinicamente guariti (p ...Se le restrizioni da Covid-19 continuano a tenere chiuse discoteche e punti di aggregazione ... varie piattaforme internet che oggi come non mai vivono di ottima salute. A Trieste e dintorni è il caso ...