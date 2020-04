Coronavirus | il vicepresidente Usa visita l' ospedale senza mascherina | è polemica

pif_iltestimone : GRAZIE IGNAZIO Il vicepresidente del Senato Ignazio Benito Maria La Russa, vuole estendere il 25 aprile al ricordo… - NicolaMorra63 : Cose di #CalabriaLeghista. Con la cassetta dei pomodori che riporta la scritta '1 klass', tipicamente calabrese.... - TizianaFerrario : Quando il cattivo esempio parte dall’alto.Essere vicepresidente e non rispettare le regole. In fondo gli Usa hanno… - emilianobos : Quello senza #mascherina é il #vicepresidente #USA ???? Mike #Pence È il capo della task-force della #CasaBianca sul… - SperatiGianca : RT @LeSamoura3: #intervista di ?@kulturaeuropa? ad ?@antoniniCpi?, vicepresidente di ?@CasaPoundItalia? e direttore editoriale di ?@Altafor… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vicepresidente

La Milano

È in quarantena Alberto Gusmeroli, il sindaco di Arona e vice presidente della commissione Finanze della Camera dei deputati. Da casa ci scherza su: «Negli ultimi due mesi ho fatto di tutto, mi mancav ...In Sicilia il blocco delle attività produttive all’interno della regione ha interessato il 43% delle unità locali e genera, per ogni mese di blocco, una riduzione di fatturato pari a oltre 2,8 miliard ...