Coronavirus, il vaccino italiano sperimentato a Oxford verso i test su 6000 volontari. Se fosse efficace potrebbe essere pronto a settembre (Di mercoledì 29 aprile 2020) Bill Gates qualche giorno fa aveva annunciato di essere pronto a finanziare il vaccino di Oxford sviluppato in Italia in collaborazione con Advent-Irbm di Pomezia (Roma). E potrebbe aver avuto l'occhio lungo il fondatore di Microsoft diventato nel corso degli anni un filantropo pronto a usare il suo smisurato patrimonio per ogni buona causa. Sì perché l'alleanza tra Gran Bretagna e Italia sembra non solo andare bene, ma addirittura accelerare. I primi test sugli uomini e le donne sono iniziati qualche giorno fa e gli scienziati del Jenner Institute, guidato da Sarah Gilbert, programmano ora di testare il loro prodotto "su 6.000 volontari sani entro il prossimo mese di maggio, che vanno reclutati e man mano testati", conferma all'Adnkronos Salute Matteo Liguori, managing director di Irbm. Il vantaggio si deve alla precedente esperienza su ...

Prorogato il limite ai viaggi fino al 14 giugno, mentre aumenteranno i fondi per le dosi di vaccino antinfluenzale: se l'influenza dovesse sovrapporsi al coronavirus, il sistema sanitario tedesco ...

Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) – "E' necessario vaccinarsi contro l'influenza e contro la polmonite da pneumococco. Nella prossima stagione infatti avremo la doppia circolazione del Covid-19 e dell' ...

