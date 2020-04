Coronavirus | il progetto | realtà virtuale contro stress medici e infermieri

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) – La realtàin soccorso diimpegnati in prima lineailper aiutarli a prevenire e superaree ansie provocati dall’emergenza sanitaria. E’ l’obiettivo di ‘Mind-VR’,di supporto psicologico selezionato nell’ambito della seconda edizione dell’università del crowdfunding, il programma di finanza alternativa dell’università di Milano-Bicocca, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell’ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su ‘Produzioni dal Basso’, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. La campagna di crowdfunding (k/25157), al via oggi, ha un obiettivo economico di ...