Coronavirus, il Governo pensa al ricorso contro la Regione Calabria: “non può riaprire, anche se non ha più casi” (Di giovedì 30 aprile 2020) E’ caos nella notte: il Governo sta valutando di ricorrere contro l’ordinanza del governatore della Regione Calabria, Jole Santelli, che consente già da oggi, Giovedì 30 Aprile, la riapertura dei locali con tavoli all’aperto, dei mercati e dà il via libera alla ripresa degli sport individuali. L’ordinanza è stata oggetto di discussione del Consiglio dei Ministri che si è concluso da pochi minuti. La diffida è il passo che precede l’impugnativa. Si tratta, in estrema sintesi, di una lettera con cui si invita il governatore a rimuovere le parti incoerenti dell’ordinanza rispetto al Dpcm varato dal premier Conte. Se le modifiche non verranno apportate, il Governo potrà a quel punto decidere di ricorrere al Tar o alla Consulta e impugnarla. Un procedimento che prevede tempi lunghi (almeno due ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : governo verso diffida ordinanza Calabria su riaperture

Coronavirus - la Calabria sfida il governo e riapre da domani bar e ristoranti all'aperto

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Governo Coronavirus, “Fase 2”: le tante zone rosse che frenano il governo La Stampa Covid-19, governo tra due fuochi

Coronavirus: Mvula Sungani, ‘al tavolo con Governo per studiare insieme settore danza’

