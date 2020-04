Coronavirus, il Giappone frena: ipotesi rinvio apertura scuole (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il primo ministro Giapponese Shinzo Abe ha suggerito oggi che prenderà in considerazione l'idea di spostare l'apertura dell'anno scolastico e accademico a settembre, dopo che l'anno scolastico passato è stato bruscamente interrotto a causa dell'epidemia COVID-19. Lo riferiscono i media nipponici. "Vorrei considerare varie opzioni", ha detto Abe parlando alla Camera dei Rappresentanti e facendo riferimento all'ipotesi di riaprire le scuole a settembre. Abe ha comunque ammesso che una decisione del genere avrebbe conseguenze importanti non solo su alunni e studenti, ma anche sulle famiglie e sulla società nel suo complesso. In Giappone l'anno accademico e scolastico s'inaugura nel mese di aprile. La gran parte delle scuole ha chiuso i battenti alla fine di febbraio, su richiesta del governo. Il 6 maggio, alla scadenza dello stato d'emergenza proclamato ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - il Giappone frena - ipotesi rinvio apertura scuole

Coronavirus. La bufala Whatsapp del premio Nobel giapponese Tasuku Honjo e il virus creato nel laboratorio di Wuhan

Coronavirus - gli aggiornamenti dal mondo : in Giappone superati i 14.000 contagi - in Spagna dati confortanti (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il primo ministrose Shinzo Abe ha suggerito oggi che prenderà in considerazione l'idea di spostare l'dell'anno scolastico e accademico a settembre, dopo che l'anno scolastico passato è stato bruscamente interrotto a causa dell'epidemia COVID-19. Lo riferiscono i media nipponici. "Vorrei considerare varie opzioni", ha detto Abe parlando alla Camera dei Rappresentanti e facendo riferimento all'di riaprire lea settembre. Abe ha comunque ammesso che una decisione del genere avrebbe conseguenze importanti non solo su alunni e studenti, ma anche sulle famiglie e sulla società nel suo complesso. Inl'anno accademico e scolastico s'inaugura nel mese di aprile. La gran parte delleha chiuso i battenti alla fine di febbraio, su richiesta del governo. Il 6 maggio, alla scadenza dello stato d'emergenza proclamato ...

angelicarenzi : RT @covidiamo: ???? #Giappone, secondo il ministero della salute locale sono 14.097 i casi totali di infezione da #COVID19, con un aumento di… - covidiamo : ???? #Giappone, secondo il ministero della salute locale sono 14.097 i casi totali di infezione da #COVID19, con un a… - Carlo_theThird : Per chiarirlo una volta per tutte... #coronavirus #crisi #Giappone #coronacrisis #Italia #debitopubblico #pil #Ue… - kolbe_Marie_jp2 : [Urgente] Il numero di persone infette dal nuovo coronavirus in Giappone. Ci sono circa 100.000 persone all'inizio… - infoitestero : Coronavirus, Giappone: ricompare Amabie, la misteriosa creatura che protegge dalle epidemie -