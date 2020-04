Coronavirus, il decreto di Trump per sedare i timori sull’approvigionamento: “I mattatoi devono restare aperti” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Un provvedimento per ordinare agli impianti di lavorazione della carne di rimanere aperti nella speranza di sedare così le paure di molti cittadini di rimanere senza cibo dopo che diversi impianti sono stati chiusi per il Coronavirus. Per il decreto esecutivo Donald userà il Defence Production Act per classificare la lavorazione della carne come infrastruttura cruciale per mantenere aperti gli impianti e prevenire la carenza di pollo, maiale e altre carni sugli scaffali dei supermercati, nonostante le preoccupazioni per la salute dei lavoratori. Una decisione che, scrive Bloomberg, apre “la resa dei conti tra le gigantesche compagnie produttrici di carne americana e i sindacati e gli attivisti che vogliono proteggere i lavoratori durante la pandemia”. A farsi avanti per primo il sindacato United Food and Commercial Workers: ha ricordato che almeno 20 persone ... Leggi su ilfattoquotidiano Bonus figli fino ai 14 anni : requisiti - importo e regole del decreto aprile 2020 Coronavirus

