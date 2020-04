Coronavirus: "Il Covid-19 in Lombardia già dal 26 gennaio" (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Coronavirus in Lombardia, per la precisione a Milano, già dal 26 gennaio. È quanto emerge da un’analisi della task-force sanitaria della Regione riportata oggi dal Corriere della Sera. Circa un mese prima del cosiddetto paziente 1 di Codogno (Lodi), il 26 gennaio circa 160 persone avevano già contratto il virus tra Milano e provincia. I medici, però, a quei tempi scambiarono i sintomi come gli ultimi scampoli dell’influenza invernale. Insomma, già dagli ultimi giorni di gennaio il Coronavirus si stava diffondendo in Lombardia, ma a noi sembrava un qualcosa di lontano e che si vedeva solo in TV durante i servizi da Wuhan. Il 26 è ritenuto dalla task force della Regione Lombardia il “Giorno 0”: solo nella città di Milano c’erano 46 contagi per un totale regionale di 543. Quando scoppia il caso Codogno e si ... Leggi su blogo Coronavirus - il Covid-19 non è più uno ‘sconosciuto’ : ecco i farmaci (anche comuni) che aiutano a combatterlo

