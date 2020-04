Coronavirus | il comandante dello Scico | “Da monitoraggio emersi chiari rischi di

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 aprile 2020) “Ilo di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico del nostro Paese, in crisi per l’emergenzaè reale, è una minaccia tangibile”. Lo ha detto a Radio anch’io il generale della Guardia di Finanza Alessandro Barbera,, il servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata delle Fiamme gialle. Un allarme lanciato qualche giorno fa da Bankitalia, per esempio, sulle infiltrazioni. Ma anche dall’ex pm antimafia Nino Di Matteo. “Sicuramente le organizzazioni criminali adotteranno una serie di strategie diversificate per inquinare tessuto economico del paese grazie ad un’ingente disponibilità di risorse finanziarie accumulate con i traffici illeciti, uno fra tutti il traffico internazionale di droga. È prevedibile che molte aziende, ...