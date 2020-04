Coronavirus | il CERN presta 10mila core al progetto folding@home per sconfiggere il

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il– l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare – sta contribuendo con circa 10 000di computer dal suo centro dati principale a, ildi calcolo distribuito che sfrutta la potenza di calcolo dei computer messi a disposizione da istituzioni e singoli utenti allo scopo di studiare e comprendere meglio il, nella speranza di individuare una cura. Tuttavia, ciò rappresenta solo circa un terzo delle “unità di lavoro” che il team delha messo a disposizione: le restanti 25mila infatti provengono direttamente dai siti di elaborazione del Large Hadron Collider, l’acceleratore di particelle utilizzato per ricerche sperimentali nel campo della fisica delle particelle. Complessivamente, il team informaticoe LHC è così l’87° maggior contributore deldal 21 ...

Il Fatto Quotidiano

Il CERN – l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare – sta contribuendo con circa 10 000 core di computer dal suo centro dati principale a folding@home, il progetto di calcolo distribuito che sf ...E spiega: “I dati sono alla base della ricerca in tutti i campi e ci danno una grande quantità di informazioni molto importanti. Ma bisogna farli parlare. E per farli parlare occorre un contenitore in ...