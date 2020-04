Coronavirus | il bollettino dello Spallanzani | i pazienti dimessi o trasferiti salgono a

TgLa7 : #coronavirus Ecco i dati del bollettino giornaliero della #ProtezioneCivile: Casi totali: 199.414 (+1.739) Casi pos… - Corriere : Coronavirus in Italia: 201.505 casi positivi e 27.359 morti. Il bollettino del 28 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia: 201.505 casi positivi e 27.359 morti. Il bollettino del 28 aprile - tfabiani2 : RT @SaluteLazio: +++ #Coronavirus: L'@INMISpallanzani ha diramato il bollettino medico n. 90 del #29aprile #SaluteLazio #coronavirusitalia… - DaddariosWho : RT @SaluteLazio: +++ #Coronavirus: L'@INMISpallanzani ha diramato il bollettino medico n. 90 del #29aprile #SaluteLazio #coronavirusitalia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

La risposta è no, a guardare i dati, nonostante quello che se ne è letto e detto qui da noi La Germania è uno dei paesi europei che ha iniziato ad allentare gradualmente le restrizioni imposte per con ...“Reputiamo assolutamente insufficienti, per non dire fallimentari, i provvedimenti messi in campo dal sindaco di Marino, Carlo Colizza, in queste settimane di emergenza Coronavirus. Nonostante il prim ...