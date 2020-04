Coronavirus | i magistrati di sorveglianza dopo le polemiche per i boss scarcerati

(Di mercoledì 29 aprile 2020)giornate di scarcerazioni eccellenti – come quella deldi camorra Zagaria – e l’intervento del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, idiin una lunga nota rispondono e replicano anche alla politica che ha espresso preoccupazione sulle liberazioni di detenuti al 41bis. I giudici “non sono sottoposti a qualsivoglia pressione” e “continueranno ad avere come proprio riferimento null’altro che non sia la Costituzione e le leggi cui unicamente si sentono sottoposti“. Idicono di sentirsi “colpiti da un ingiustificato attacco” che rischia di ledere “l’autonomia e l’indipendenza della loro giurisdizione”,lesulle scarcerazioni di condannati al 41 bis. Il Guardasigilli sta lavorando a un provvedimento che punta a contenere le scarcerazioni ...

Dopo giornate di scarcerazioni eccellenti – come quella del boss di camorra Zagaria – e l'intervento del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, i magistrati di Sorveglianza in una lunga nota risp ...