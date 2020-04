Coronavirus, i DATI di oggi in Italia: l’infezione continua a circolare (poco) soltanto al Nord, boom di tamponi (Di mercoledì 29 aprile 2020) I DATI sull’epidemia di Coronavirus in Italia continuano ad essere incoraggianti: nelle ultime 24 ore ci sono stati 323 morti, 2.311 guariti e 2.086 nuovi casi su 63.827 tamponi. Appena il 3,2% dei test è risultato positivo, anche oggi quasi esclusivamente concentrato nelle 5 Regioni più colpite del Nord: 786 in Lombardia, 411 in Piemonte, 263 in Emilia Romagna, 117 in Liguria, 117 in Veneto. Pochissimi casi invece al Sud: terzo giorno consecutivo con “0 positivi” in Basilicata, 0 casi anche in Molise, appena 5 in Calabria e in Sardegna, 20 in Sicilia, 30 in Campania e 49 in Puglia. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 203.591 contagiati 27.682 morti 71.252 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 105.205. Questi pazienti sono così suddivisi: 19.210 ricoverate in ospedale ... Leggi su meteoweb.eu Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 29 aprile

