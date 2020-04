Coronavirus I calcoli del Comitato tecnico scientifico sono sbagliati? Abbiamo qualche

Leggi su open.online

(Di mercoledì 29 aprile 2020)in Italia: ultime notizie in direttaSpeciale: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Oggi, 29 aprile 2020, Linkiesta pubblica un articolo dal titolo «Errore rosso – Idelche hanno convinto Conte a farci restare a casa forse» dove viene riportata un’analisi statistico-matematica della Holding Carisma: Secondo l’analisi statistico-matematica di Carisma, per raggiungere il picco di 150mila pazienti in terapia intensiva, come detto dagli esperti del governo, dovrebbero esserci 150 milioni di italiani con più di 20 anni. Peccato che siamo in tutto 60 milioni Sul sito di Carisma troviamo l’analisi riportata per sostenere che il documento delsia sbagliato «a mero titolo di dibattito statistico matematico». ...