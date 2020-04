Coronavirus: Greco, ‘soldi veloci a imprese, ma aumentare pene per chi se ne appropria’ (2) (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Adnkronos) – Per Greco “è fondamentale assicurare al finanziamento garantito dallo Stato la massima tempestività e immediatezza perché ogni ritardo pregiudica l’effetto sperato”, l’altro principio che deve guidare la normativa deve essere la “massima tutela dell’intermediario finanziario” in tal senso “la massima sicurezza” sarebbe garantita da due condizioni: “prevedere una seria autocertificazione che riguarda i requisiti patrimoniali, fiscali e reputazionali del soggetto che chiede il finanziamento” e dall’altro “prevedere dei conti dedicati per poter tracciare il denaro”; conti dedicati che riguarderebbero i finanziamenti “superiori ai 25mila euro”, perché “anche un controllo dello stato successivo non può disperdersi in mille ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Greco - 'affidare reati contro Pa a procure distrettuali - no altre strade'

