Coronavirus | Giovanni Rezza spiega perché il virus potrebbe attenuarsi in estate

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 aprile 2020)perché ilinIlin? Il merito è del caldo? A dare una risposta è il dottor, in collegamento con Otto e Mezzo su La7. La teoria che bazzica da tempo ha qualche base scientifica, prendendo come punto di riferimento tutti queirespiratori che, con l’arrivo della bella stagione, mostrano livelli di contagio inferiore., direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, ha però puntualizzato che non vi è alcun legame con le temperature alte, bensì il dato deriva statisticamente da fattori sociali. “Non si tratta tanto del caldo. Si sa, infatti, che in inverno c’è una maggiore proliferazione deirespiratori perché, con il ...