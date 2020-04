Coronavirus | Giacomoni | ‘Arcuri eviti comizi e lavori per mascherine’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 aprile 2020) “Questa mattina durante l’audizione alla Camera ho invitato il commissario per l’emergenzaDomenico Arcuri a lavorare dietro le quinte, a non farsi prendere dal virus della visibilità e di evitare di farecome quello di ieri contro quelli che ha definito ‘i liberisti da divano’, perché hanno avuto l’ardire di criticare la sua scelta di imporre a 0,5 euro il costo di una singola mascherina chirurgica. Lupus in fabula. è notizia di oggi che il gruppo Crai, che fa capo a numerose insegne della distribuzione, ha deciso di ritirare dalla vendita le mascherine chirurgiche perché il prezzo imposto e inferiore a quello di acquisto. Insomma, l’ennesimo corto circuito nella gestione dell’emergenza”. Lo sottolinea Sestino, vicepresidente della commissione Finanze della Camera e ...