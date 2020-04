Coronavirus | Fitch taglia il rating dell’Italia | adesso è BBB

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 29 aprile 2020)hato ildell’Italia: da BBB ora è BBB-. L’agenzia diinternazionale ha diramato un comunicato in cui spiega che la revisione delper l’Italia era stata programmata per il 10 luglio 2020, ma le condizioni attuali hanno portato l’agenzia ad un cambio prima del tempo stabilito.ha ritenuto “che gli sviluppi nel Paese comportino una modifica rispetto alla data programmata“, si sta naturalmente facendo riferimento all’emergenzache tiene il Paese ancora in lockdown. Il taglio al, spiega infatti l’agenzia, “riflette il significativo impatto della pandemia Covid-19 sull’economia italiana“, scrivono in una nota. L'articoloildell’Italia:è BBB- proviene da The Social Post.