Coronavirus: Fico, ‘Parlamento Italia è quello che sta lavorando di più in Ue’ (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Un Parlamento sospeso? “E’ un’accusa che rigetto: il Parlamento in questo momento difficile sta lavorando più di tutti gli altri in Europa”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, al Tg5, replica alle accuse di un Parlamento che ha delegato le sue funzioni al governo. L'articolo Coronavirus: Fico, ‘Parlamento Italia è quello che sta lavorando di più in Ue’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : Fico - ‘dl per necessità e urgenza - Costituzione rispettata’ (2)

Coronavirus. I calcoli del Comitato tecnico scientifico sono sbagliati? Abbiamo qualche dubbio

Coronavirus - il procuratore nazionale antimafia De Raho : “Tracciare flussi - rischio dei prestiti a usura per aziende in difficoltà” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Un Parlamento sospeso? “E’ un’accusa che rigetto: il Parlamento in questo momento difficile stapiù di tutti gli altri in Europa”. Così il presidente della Camera, Roberto, al Tg5, replica alle accuse di un Parlamento che ha delegato le sue funzioni al governo. L'articolo, ‘Parlamentoche stadi più in Ue’ proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Coronavirus: Fico, 'dl per necessità e urgenza, Costituzione rispettata' (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: Fico, 'Parlamento Italia è quello che sta lavorando di più in Ue'... - LaPresse_news : Coronavirus, Fico: Sempre contestato decreti urgenza ma Carta rispettata - TV7Benevento : Coronavirus: Fico, 'dl per necessità e urgenza, Costituzione rispettata'... -