Coronavirus, FED: “Tassi invariati. Emergenza peserà fortemente su economia Usa” (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – Chiamata ad affrontare le “terribili conseguenze umane ed economiche” provocate dalla pandemia di Covid-19, la Federal Reserve ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati tra lo 0,00 e lo 0,25%. È quanto ha annunciato la banca centrale americana al termine della riunione di due giorni del Fomc, il comitato di politica monetaria. Una decisione – fa sapere la Fed – “adottata all’unanimità”. La previsione dell’Istituto centrale è quella di tenere i tassi vicino allo zero “fino a quando non si avrà la sicurezza che l’economia abbia superato gli eventi recenti e sia sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi occupazionali e di stabilità dei prezzi della Fed”. Già verso la metà di marzo la banca centrale aveva tagliato i tassi d’interesse ... Leggi su quifinanza Coronavirus - il Tesoro punta ad attirare i piccoli risparmiatori : raddoppia il premio fedeltà per chi compra il Btp Italia

